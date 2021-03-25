Суд в Уфе признал рэпера Моргенштерна плагиатором. Ранее в башкирский суд обратился уроженец Казани, шоумен Олег Лихачев. Об обвинил Алишера Моргенштерна в плагиате его песни "Владимир Путин молодец". Как сообщили в пресс-службе судов Башкирии, решение принимали судьи Кировского районного суда Уфы.

Они удовлетворили требования казанского истца частично.

Было доказано, что песня "Владимир Путин молодец" принадлежит авторству уроженца Казани, а потому Моргенштерну запретили впредь исполнять ее и использовать. Но рэпер может получить у Лихачева разрешение на исполнение, заплатив ему авторские, и тогда песня может остаться в его репертуаре.

Также с рэпера решено взыскать 300 тысяч рублей в пользу Олега Лихачева в качестве компенсации.

Изначально судебное заседание должно было состояться 2 марта, однако на заседание не явился ни ответчик, ни истец. Слушание решили перенести на 25 марта. Также ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Моргенштерна и АО «Альфа-Банка» за рекламу карты банка в видео «Клип за 10 лямов» на Youtube-канале исполнителя.