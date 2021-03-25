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Фото: riafan.ru

Шоумен из Казани отсудил у рэпера Моргенштерна 300 тысяч по делу о плагиате

25.03.2021, 20:00 340 1 prokazan.ru
Суд в Уфе признал рэпера Моргенштерна плагиатором. Ранее в башкирский суд обратился уроженец Казани, шоумен Олег Лихачев. Об обвинил Алишера Моргенштерна в плагиате его песни "Владимир Путин молодец". Как сообщили в пресс-службе судов Башкирии, решение принимали судьи Кировского районного суда Уфы.
Они удовлетворили требования казанского истца частично. 
 
Было доказано, что песня "Владимир Путин молодец" принадлежит авторству уроженца Казани, а потому Моргенштерну запретили впредь исполнять ее и использовать. Но рэпер может получить у Лихачева разрешение на исполнение, заплатив ему авторские, и тогда песня может остаться в его репертуаре.
Также с рэпера решено взыскать 300 тысяч рублей в пользу Олега Лихачева в качестве компенсации.
 
Изначально судебное заседание должно было состояться 2 марта, однако на заседание не явился ни ответчик, ни истец. Слушание решили перенести на 25 марта. Также ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Моргенштерна и АО «Альфа-Банка» за рекламу карты банка в видео «Клип за 10 лямов» на Youtube-канале исполнителя.
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комментарии

А надо вот так
0
25 марта 2021
20:34
Замочить обоих

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14:52, 24.03.2021
Тело младенца было обнаружено на мусороперерабатывающем заводе
08:19, 24.03.2021
Тайны больше нет: в Сеть слили полный список всех участников шоу «Маска» на НТВ
08:03, 24.03.2021
И целой дороги мало: дальнобойщики устроили смертельную драку с жертвами
07:40, 24.03.2021
Сказано - сделано: Путин, как и обещал, все-таки сделал прививку от коронавируса
01:00, 24.03.2021
ЖКХ по-русски: чиновник сильно избил депутата из-за снежных сугробов
00:01, 24.03.2021
«Получил прямой удар в сердце»: в кабацкой драке погиб двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев
08:01, 23.03.2021
«Отказался читать книгу»: многодетные родители, убившие 6-летнего сына, задержаны
07:46, 23.03.2021
Няню Бобокулову, обезглавившую ребенка, решили депортировать из РФ после выхода из клиники в Казани
07:31, 23.03.2021
Топливный союз предупредил россиян о риске повышения цены на бензин на 14%
18:42, 22.03.2021
17-летнего жителя Омска разыскивают в Татарстане
07:50, 22.03.2021
Домашний кот спас младенца от голодной смерти
07:07, 22.03.2021
Выходные президента: в Сети появилось видео отдыха Путина с Шойгу в сибирской тайге
05:06, 22.03.2021
Ученые предупредили об опасности, которую представляют собаки для человечества
20:03, 21.03.2021
Мужчина убил и расчленил мать, спрятал тело в диван и с помощью суицида пытался обеспечить алиби
08:47, 21.03.2021
У детей, которые перенесли коронавирус бессимптомно, появились опасные последствия
06:00, 21.03.2021
В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу, водитель скрылся
17:05, 20.03.2021
Теперь - проще: татарстанцы с 1 мая смогут продавать и покупать автомобили с пробегом иначе
12:44, 20.03.2021
«Был под чем-то точно»: задержан актер из сериала «След», угрожавший автоинспектору ножом
09:40, 20.03.2021
«Снимала и продавала»: задержана мать, которая торговала порно с участием своего 15-летнего сына
07:41, 20.03.2021
Патологоанатомы, обвиняемые в подмене органов роженицы, попросили суд отпустить их на свободу
07:20, 20.03.2021
«Я думал, пьяный»: задержали мужчину, ограбившего умирающего офицера вместо того, чтобы помочь
20:00, 19.03.2021
«Вот такая программа лояльности»: женщину с переломами принесли в отделение банка на носилках
19:00, 19.03.2021
«На, собачатина, получай!»: мать жестоко избила 3-летнюю дочь из-за того, что муж ушел к другой
07:39, 19.03.2021
«Отвратительно и страшно»: как Дмитрий Нагиев вживался в образ маньяка Андрея Чикатило
07:20, 19.03.2021
Тела двух женщин и грудного ребенка найдены в припаркованном у дома автомобиле
00:01, 19.03.2021
Не звоните любовнице: операторов связи собираются обязать передавать данные о звонках россиян
20:00, 18.03.2021
Криминальных авторитетов заподозрили в создании молодежных экстремистских ячеек
19:00, 18.03.2021
Депутат Госдумы России из Казани назвал пальмовое масло очень полезной едой для народа
15:45, 18.03.2021
Чудом остался жив: 11-летний мальчик выпал из окна 25 этажа
14:13, 18.03.2021
Глава Роспотребнадзора России рассказала об отмене масочного режима
08:58, 18.03.2021
Улицы Казани станут испытательным полигоном: на дороги выпустят полностью беспилотный транспорт
08:04, 18.03.2021
Ждать осталось немного: банковский аналитик предсказал обвал российского рубля
07:51, 18.03.2021
Мужчина убил своего друга из-за спора о том, как правильно резать сало
06:00, 18.03.2021
Жители Татарстана могут получить еще три дополнительных выходных - идея поддержана на высшем уровне
05:00, 18.03.2021
Мужчина в лифте набросился с кулаками на 10-летнего мальчика
19:00, 17.03.2021
Женщина прыгнула в открытый канализационный колодец следом за упавшим ребенком
17:44, 17.03.2021
Два года девочка страдала: муж и жена развращали 8-летнюю дочь
15:24, 17.03.2021
Учительницу заподозрили в развращении школьника, она рассылала эротическое видео
09:12, 17.03.2021
«Занесло на трассе»: в результате аварии с автобусом 17 человек пострадали, есть тяжелораненые
08:50, 17.03.2021
В больнице скончался 8-летний ребенок, которого собственная мать облила бензином и подожгла
08:22, 17.03.2021
Посчитают до копейки: налоговая с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне россиян
05:00, 17.03.2021
Пять человек погибли после взрыва телевизора
20:00, 16.03.2021
Делала «закладки» на Рублевке: чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с партией героина
11:23, 16.03.2021
Житель Петербурга забил молотком прохожего, приняв его за нечистую силу
09:21, 16.03.2021
Новая зараза: в Россию пришел южноафриканский штамм коронавируса, чем это опасно?
07:51, 16.03.2021
Мужчина хотел снять зарплату в банкомате, но получил уголовное дело
06:00, 16.03.2021
Отец и сын погибли из-за внезапно взорвавшегося среди ночи электросамоката
01:00, 16.03.2021
«Решил сделать по-пацански»: жителя Казани будут судить за поджог иномарки партнера по бизнесу
19:00, 15.03.2021
«Славная была охота»: отец и сын ушли на охоту и вернулись домой только через полгода
09:30, 15.03.2021
В Казани одним банком стало меньше: ЦБ лишил его лицензии, деньги вкладчикам могут не вернуть
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«У них там проститутошная»: Минобороны уличили в сдаче помещений притону с проститутками
07:52, 15.03.2021
Бойцовые собаки загрызли насмерть? Обнаружено тело подростка со следами собачьих укусов
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Пинала и выкинула из подъезда: пенсионерка жестоко убила бездомного кота
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В меню вместо кофе секс-услуги: под видом кафе женщина организовала притон для проституток
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Тела двух мужчин пролежали в квартире около трех дней
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10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
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Развод и тапочки - мои: юрист раскрыл легальный способ отобрать подарки у бывших
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В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и часы риск попасть в ДТП повышается
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В Москве задержали казанских активистов, отправившихся на форум «Объединенных демократов»
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Умирал тихо, незаметно: родители близнецов заморили голодом 3-месячного младенца
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По цене крутой иномарки: старую «копейку» выставили на продажу за 15 миллионов рублей
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Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
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Осужден 78-летний пенсионер, надругавшийся над 6-летней девочкой, пришедшей его навестить
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Рэкет образца 21 века: банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного
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Специалисты рассказали, почему резко поднялись цены на бензин на АЗС
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«В могиле были фото и конфеты»: неизвестная женщина разбрасывала фотографии мальчика на кладбище
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Двое полицейских избили мужчину, который сделал им замечание по поводу неправильной парковки
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36-летняя женщина снимала порно с 10-летней дочкой, чтобы продавать в интернете
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Женщина неудачно поставила «уколы красоты» и начала получать угрозы
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МВД объявило, что выплатит миллион рублей за помощь в поимке «убийцы в рясе» - схиигумена Сергия
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Остаться в живых: 30-летний мужчина за одну ночь перенес 15 клинических смертей
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Начался розыск одного из самых опасных маньяков в России, подозреваемого в 100 убийствах женщин
02:00, 12.03.2021
Писательницу из Казани Гузель Яхину российский историк обвинил в плагиате и незнании истории
19:00, 11.03.2021
Женщину, которая полгода держала в шкафу новорожденного ребенка, признали вполне вменяемой
13:52, 11.03.2021
Пожилая женщина умерла в троллейбусе в утренний час пик
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Шестилетний мальчик, выпавший из окна больницы, скончался в реанимации
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Няня Бобокулова, отрезавшая ребенку голову, выходит на свободу
07:50, 11.03.2021
Кому-то будет больше, а кому-то меньше: в России по-новому начнут давать пособия на детей
06:00, 11.03.2021
Госдума одобрила закон, который будет освобождать некоторых чиновников от наказания за коррупцию
19:00, 10.03.2021
Женщина узнала, что ее 14-летняя дочь беременна от отчима, не пережила позора и умерла
13:39, 10.03.2021
Роскомнадзор замедляет работу «Твиттер» в России: временно перестали работать сайты ряда ведомств
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Бросилась в огонь, чтобы спасти сына: при пожаре частного дома погибли женщина и 7-летний ребенок
08:19, 10.03.2021
Эксперты предрекли небывалое подорожание квартирам в спальных районах Казани
07:38, 10.03.2021
«Не жди меня, мама»: из колоний и СИЗО больше никто не сможет дозвониться на волю
06:00, 10.03.2021
«Кости никто не найдет»: обнародована ранее неизвестная записка Скопинского маньяка
01:00, 10.03.2021
Продумал все до мелочей: задержан подросток, планировавший массовую стрельбу в школе из дедова ружья
19:00, 09.03.2021
25-летняя модель жестоко до полусмерти избила свою 81-летнюю бабушку-профессора
07:15, 09.03.2021
Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, 09.03.2021
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
05:15, 09.03.2021
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта
09:25, 08.03.2021
На трассе М-5 в аварии с фурой погибли семь человек
08:23, 07.03.2021
В России вступил в силу новый транспортный закон
05:00, 07.03.2021
«Потушил меня с пяти ударов»: популярная блогерша пожаловалась на избившего ее из-за стула пожарного
02:00, 07.03.2021
В Казани появится карбоновый полигон
19:00, 06.03.2021
Упавший бетонный забор раздавил женщин, отмечающих наступающее 8 марта
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Молодому человеку проломили череп за слишком громкую музыку из автомобиля
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Больной раком пенсионер устроил побоище топором: ранил дочь, убил зятя и покончил с собой
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К врачам обратился мужчина, который 18 лет жил с пулей в глазу
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Прививаться новой российской вакциной «ЭпиВакКороной» жители РТ смогут со второй половины марта
00:01, 06.03.2021
Казань вместо столицы Франции примет турнир мировой серии «Большой шлем»
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Впервые в истории женщину переведут отбывать наказание в мужскую колонию
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Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это
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Глава Нижнего Новгорода выписал рабочим муниципальных предприятий премию в 300%
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«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
09:25, 04.03.2021
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
08:02, 04.03.2021
Очень строгий режим: задержано начальство колонии, в которой зверски пытали заключенных
05:00, 04.03.2021
Никого не пожалел: задержали подростка, которого подозревают в жестоком убийстве своей семьи
15:38, 03.03.2021
Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому
09:01, 03.03.2021
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
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Перед смертью пережил ад: выяснилось, что 5-летний мальчик, который умер на морозе, был изнасилован