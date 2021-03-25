17-летний парень, который пропал в Омске и мог находиться в РТ, найден. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, что Денис Р. пропал 19 марта из медучреждения в Омске, мог находиться в Республике Татарстан. Где был все это время парень и почему пропал из больницы, волонтеры не разглашают.

Напомним, накануне также стало известно, что в Казани нашли женщину, которая исчезла 8 марта.

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