Центробанк объявил о начале эксперимента по сбору монет у населения. В прошлом году в кассы ЦБ вернулось только 46% монеток, выданных в оборот. Вопрос ребром - где остальные?

Пилотный проект направлен на то, чтобы вернуть монеты в обращение. В 2022 году будут установлены специальные устройства для приема монеток.

Оборудование по сбору монет у населения присутствует на рынке и сегодня, но широкому распространению технологии препятствует низкая рентабельность его применения при высоких комиссиях для населения из-за низкой номинальной стоимости монеты.