Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка. Его тело обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода в Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба следкома региона.
«По данным следствия, 23 марта сотрудники заметили тело ребенка на территории. Это был мальчик», - говорится в сообщении.
Теперь следователям предстоит установить, при каких обстоятельствах погиб малыш и кто его мать. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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