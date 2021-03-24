Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что прошедшая зима оказалась самой холодной за последнее десятилетие.

Примерно такая же погода была зимой 2009-2010. Если вернуться в наше время, то зимой 2020-2021 крупная температурная аномалия наблюдалась в феврале. Волна холодов зафиксирована с 15 февраля по 1 марта.

Ранее, специалист рассказал, когда в Казани растает снег. А профессор дал прогноз на ближайшие месяцы.

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