МВД по Татарстану опубликовало видео задержания криминального авторитета, который был знаком с «вором в законе» Романом Сычем.

На кадрах оперативного видео показано, как сотрудники СОБР «накрыли» сходку предполагаемых участников ОПГ, среди которых был и задержанный. Они встречались в банкетном зале в Казани. Также показан обыск на даче криминального авторитета, там обнаружили деньги российские и зарубежные, телефоны, симкарты, предмет, похожий на пистолет Макарова и патроны к нему.

Напомним, 23 марта полицейские задержали мужчину, который с 2015 года получил статус «положенца по Татарстану». Тем самым, заняв высшую ступень в преступной иерархии.

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