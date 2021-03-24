Страна 23 марта с нетерпением ожидала, сдержит ли Владимир Путин данное слово привиться от коронавируса. Поначалу ждали прививки президента утром, потом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сделает прививку Путин вечером. И действительно, вечером 23 марта Владимир Путин сделал прививку и чувствует себя хорошо. Сегодня, 24 марта у него будет обычный рабочий день без изменений и послаблений.

В Кремле не уточнили, какой из трех российских вакцин привился Путин. Песков ранее отмечал, что это не указывается сознательно, чтобы не создавать стереотипа приоритета какого-то препарата. "Все вакцины в России надежны и эффективны", - говорил Песков.

Не стал президент делать прививку публично. Песков пояснил, что вакцинироваться на камеру - это "ему (Путину) не нравится".