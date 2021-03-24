В Пермском крае чиновники поссорились из-за снежных сугробов, и госслужащий избил депутата.

Пострадавший - глава комиссии по содержанию дорог Марк Коробов. Он утверждает, что его коллега глава МБУ "Благоустройство" Сергей Федорец неадекватно отреагировал на критику. Депутат позволил себе резко высказаться о работе коммунальщиков по уборке снега на примере одного солидного сугроба. Чиновник не выдержал и накинулся на депутата с кулаками.

Побитый депутат в шоке, он уже обратился в полицию. Так просто он побои чиновнику оставлять не хочет, будет требовать суда и увольнения несдержанного коллеги, который решает коммунальные вопросы кулаками.

Федорец же пояснил местной прессе , что у него с депутатом прошла "рабочая встреча, на которой они с коллегой немного потолкались".

Федорец отметил, что никого не бил. И добавил, что если бы побил, то "прибил бы его на месте".