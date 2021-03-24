Не стало двукратного мирового чемпиона по ММА Алана Хадзиева. Спортсмена убили в банальной кабацкой драке в Северной Осетии. Все случилось в Моздоке в одном из городских ресторанов.

Неизвестный разбушевавшийся нанес удары ножом двоим посетителям, в том числе и Алану. Прямым ножевым ударом в сердце и был убит чемпион. Он умер на месте.

По словам президента ММА в РСО-Алании Ибрагима Тибилова, спортсмен приехал в республику, чтобы обвенчаться с супругой. Он должен был сразу после важного семейного события вернуться в Москву для подготовки к предстоящему бою. Однако друзья пригласили его в ресторан, в котором и случилась трагедия.

По словам очевидцев, Алан попал под горячую руку агрессивному мужчине, поскольку полез разнимать драку.