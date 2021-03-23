Определены имена трех девушек из Казани, которые будут представлять регион на всероссийском конкурсе офисных красавиц "Мисс Офис 2021" в Москве.

Среди десятков красивых девушек Казани, работающих в офисах, выбрали троих - офис-менеджера Анастасию Скоп, ведущего HR-специалиста Елизавету Есину и менеджера по персоналу Анну Ивлиеву.

Девушкам предстоит покорить Москву и побороться за главный приз - 2 миллиона рублей.

От конкурсанток требуются не только впечатляющие внешние данные, но и способность грамотно говорить, держаться в обществе и на сцене, приветствуют и таланты - умение играть на музыкальных инструментах, художественно читать, петь, танцевать.

Российский этап Международного конкурса "Мисс Офис" допускает до участия девушек в возрасте от 20 до 35 лет, сообщает kazan.kp.ru.