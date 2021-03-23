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Фото: КП-Новосибирск

«Отказался читать книгу»: многодетные родители, убившие 6-летнего сына, задержаны

23.03.2021, 08:01 331 1 prokazan.ru
В новосибирском поселке Курдяшовском прошло задержание многодетных родителей, которые обвиняются в убийстве своего 6-летнего сына и издевательствах над остальными детьми. Трагедия здесь разыгралась 19 марта. Пьяные мать и отчим решили повоспитывать шестилетнего сына. Мальчику дали книгу, поставили его в угол и приказали читать.
 
В садик ребенок не ходил, букв толком не знал, они плакал и по картинкам пытался сочинить историю сам. Родители разозлились. Кто-то один из них первым взял резиновый шланг.
 
В Следственном комитете заявили, что тело шестилетнего мальчика обнаружили со множественными повреждениями, ссадинами и кровоподтеками. В больницу доставили и младших детей - девочку 2 лет и трехмесячного мальчика, у которых обнаружились черепно-мозговые травмы.
 
31-жительнице Новосибирской области и ее сожителю предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».
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комментарии

Горожанин
0
23 марта 2021
08:10
Ну, что товарищи, что же помешало этим двоим быть людьми? Столько претензий у вас к собаками за то что они животные и ьывают непредсказуемы. А с этими что прикажете делать? Они ведь выйдут на свободу когда- нибудь, и думаете изменятся? Зато считаются людьми. И стоят выше собак. Уважуха?

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06:00, 05.03.2021
Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это
13:40, 04.03.2021
Любовь до гроба: любовник убил мужа возлюбленной, расчленил его тело и спрятал
11:44, 04.03.2021
Глава Нижнего Новгорода выписал рабочим муниципальных предприятий премию в 300%
11:18, 04.03.2021
«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
09:25, 04.03.2021
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
08:02, 04.03.2021
Очень строгий режим: задержано начальство колонии, в которой зверски пытали заключенных
05:00, 04.03.2021
Никого не пожалел: задержали подростка, которого подозревают в жестоком убийстве своей семьи
15:38, 03.03.2021
Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому
09:01, 03.03.2021
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
06:00, 03.03.2021
Перед смертью пережил ад: выяснилось, что 5-летний мальчик, который умер на морозе, был изнасилован
15:37, 02.03.2021
Мужчина убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, а после покончил с собой
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«Это пирожное для волка»: стая волков разорвала собаку, это попало на видео
05:00, 02.03.2021
Школьникам-выпускникам 2021 года официально упростили сдачу выпускных экзаменов
00:01, 02.03.2021
В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
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С 1 марта изменились правила начисления пособий на детей
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В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек: спаслись отец и дочь
07:13, 01.03.2021
Жизнь по-новому: какие законы изменятся в марте 2021 года
05:00, 01.03.2021
«Микс Стамбула и Парижа»: Казань попала в десятку городов, способных заменить поездки за рубеж
22:52, 28.02.2021
Трое мужчин задушили беременную лосиху, а девушка снимала это в Инстаграм
22:11, 28.02.2021
Пытался драться с полицией: полуголый сынок депутата сбил людей на переходе
14:27, 28.02.2021
В ПФР рассказали, кому с начала марта 2021 года будут положены выплаты более 10 тысяч рублей
06:00, 27.02.2021
Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда