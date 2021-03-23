В новосибирском поселке Курдяшовском прошло задержание многодетных родителей, которые обвиняются в убийстве своего 6-летнего сына и издевательствах над остальными детьми. Трагедия здесь разыгралась 19 марта. Пьяные мать и отчим решили повоспитывать шестилетнего сына. Мальчику дали книгу, поставили его в угол и приказали читать.

В садик ребенок не ходил, букв толком не знал, они плакал и по картинкам пытался сочинить историю сам. Родители разозлились. Кто-то один из них первым взял резиновый шланг.

В Следственном комитете заявили, что тело шестилетнего мальчика обнаружили со множественными повреждениями, ссадинами и кровоподтеками. В больницу доставили и младших детей - девочку 2 лет и трехмесячного мальчика, у которых обнаружились черепно-мозговые травмы.

31-жительнице Новосибирской области и ее сожителю предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».