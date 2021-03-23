Неадекватного молодого человека, который ползал по оживленной дороге прямо колесами машин, засняли в Казани.

По словам автора, кадры сняты около торгового центра KazanMall. Парень без верхней одежды, в одном свитере и брюках, ползет по проезжей части, перекатывается и падает на асфальт. Казанцы предположили, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения.

"Весна, пришла, подснежники поперли"

"Под солями"

"Это тот который с арматурой был на Вишневского ?!",- пишут казанцы в соцсетях.

Напомним, что недавно на улице Вишневского засняли еще одного странного и агрессивного юношу: он подходил с арматурой к машинам и бил транспорт. О мотивах молодого человека ничего не известно, однако отметим, что одет он был не по погоде: на дорогу казанец вышел в футболке и трусах.

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