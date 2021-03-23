Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали об очередном пропавшем в Татарстане человеке.

По данным отряда, 7 марта в Казани пропал Виталий Анатольевич Карасев. Мужчине 37 лет, рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. Когда его видели в последний раз, пропавший был одет в черные джинсы, светло-коричневые ботинки, куртку темно-зеленого цвета, на голове - серая шапка.

Всех, кто видел мужчину, или знает, где он может сейчас находиться, просят сообщить по телефону 112.

Напомним, ранее волонтеры "Лизы Алерт" заявили о розыске в Татарстане 17-летнего жителя Омска, который ушел из больницы и пропал.