В Омске пропал 17-летний парень, он может находиться в Татарстане, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Денис Дмитриевич Роменский 19 марта ушел из медучреждения в неизвестном направлении, больше его не видели. Парень ростом 157 сантиметров, глаза темно-карие, волосы русые. Был одет в синие куртку и шапку, темно-серые спортивные штаны, черно-белые кроссовки.

Всех, кто видел Дениса, или знает, где он находится, просят позвонить по номеру 112.

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