В 21 марта в казанском цирке произошел инцидент с участием двух слонов. Они начали вести себя агрессивно и пытались уйти с манежа через зрительный зал. По данному факту следственное управление СК России по Татарстану начало доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Благодаря своевременному вмешательству дрессировщиков животные остались на манеже, и никто из зрителей не пострадал. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям цирковых работников, допустившим проявление животными агрессии в момент представления», - говорится в сообщении.

Также инцидентом заинтересовалась прокуратура Вахитовского района.

«Надзорное ведомство с привлечением специалистов профильных контролирующих органов выяснит обстоятельства случившегося и проверит соблюдение требований ветеринарного законодательства, в том числе порядок и условия содержания животных», - сообщили в пресс-службе.

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