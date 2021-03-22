На видео попал грабитель, покусившийся на сумочку пожилой женщины в поселке Осиново под Казанью. На кадрах отчетливо видно, как мужчина, проходя мимо пенсионерки, выхватывает у нее сумку и убегает.

Все случилось недалеко от магазина "Магнит". Родственники пожилой женщины написали, что это уже не первый случай в Осиново, и предостерегли жителей от грабежей.

В комментариях жители Татарстана отметили, что этот факт- настоящее "позорище", поскольку покуситься на пожилых и детей может только "сволочь".