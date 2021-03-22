21 марта в Казани прошли одиночные пикеты на Баумана в защиту татар в Башкортостане. Об этом сообщают на сайте союза татарской молодежи «Азатлык».

«В преддверии переписи населения, мы опасаемся, что татар, проживающих в Башкортостане, вновь будут записывать башкирами, как это было уже раньше. Поэтому, мы требуем от властей республики, согласно 14 статье Конституции более активно поддерживать татар за пределами республик», - отметил Наиль Набиуллин, руководитель союза.

Еще один пикет прошел с требованием вернуть обязательное изучение татарского языка в школах. Активисты раздали ленточки с флагом Татарстана в память о референдуме 1992 года, где более 61% участников проголосовало за то, что Татарстан является субъектом международного права и строит свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров.

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