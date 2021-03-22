Накануне в Казани прошло предпремьерная презентация нового фильма Данилы Козловского "Чернобыль". Кинокартину представил зрителям лично режиссер и продюсер, а также исполнитель главной роли - Данила Козловский.

Он отметил, что этот фильм даст возможность каждому испытать сильные эмоции, переживая трагедию вместе с героями. Козловский назвал "Чернобыль" пронзительной историей.

"Чернобыль" - еще один взгляд на события 1986 года, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Козловский исполняет роль пожарного из Припяти. До катастрофы у Алексея идет вполне будничная жизнь обычного советского человека - есть свои планы, он влюблен, мечтает поехать в отпуск. Взрыв на АЭС полностью поменяет все.

Козловский особо подчеркнул, что его фильм нельзя называть документалистикой. И герои, и их истории - образные, собирательные, местами вымышленные. Чтобы придумать все, Даниле пришлось поработать с архивами, поговорить с участниками ликвидации. Он отметил, что чем больше узнавал о том событии, тем сильнее понимал, что уже не имеет морального права не рассказать эту историю миру такой, какой чувствует ее сам.

В этом году будет отмечаться 35 годовщина со дня аварии - 26 апреля. Незадолго до нее в широкий прокат выйдет и фильм. Премьера назначена на 15 апреля 2021 года.