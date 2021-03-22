Домашний кот помог спасти малыша от голодной смерти. Кроху нашли к тела матери в одной из квартир в Москве. Незадолго до своей смерти женщина объявила родственникам, что собирается отправиться с малышом на дачу. После этого несколько суток родные не могли до нее дозвониться, но тревогу не били - мало ли, плохая связь за городом...

Мать женщины все-таки решила проверить московскую квартиру дочери в ее отсутствие, но попасть внутрь не смогла - дверь была заперта изнутри. Стоя у двери, женщина услышала громкое и пронзительное мяуканье кота. Обычно питомца на дачу всегда брали с собой. Именно этот факт и насторожил пожилую женщину.

Она вызвала спасателей. Дверь вскрыли. Из квартиры доносилось зловоние. Приехавшие врачи признали, что молодая мать мертва уже несколько дней, а маленькая девочка рядом с ней истощена и находится в тяжелом состоянии. Годовалую кроху доставили в больницу, в течение четырех суток минимум она была без воды и еды.

Врачи спасли ребенка, сейчас его состоянию ничто не угрожает, сообщает "Московский комсомолец".

Что случилось с матерью, устанавливает полиция. Соседи утверждают, что частенько видели ее в нетрезвом состоянии. Бабушка и дедушка малышки хотят взять опеку над ребенком. Также они намерены забрать себе и кота, который спас жизнь крохи. Если бы не его отчаянное мяуканье, бабушка так и ушла бы ждать вестей от дочери, а кроха погибла бы от голода.