В Казани неспокойной выдалась минувшая ночь у сотрудников пожарной охраны. Около 4 часов утра поступило сообщение, что горит подъезд жилого дома на улице Авангардной. В квартирах дома находятся люди. Подъезд горел открытым огнем, а потому вывести люди со второго этажа по лестнице не представлялось возможным.

Жителей квартир на втором этаже пришлось эвакуировать при помощи трехколенной лестницы. Таким способом вывели на открытый воздух 12 человек.

Лестничный проем второго этаже выгорел полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ, пожар захватил и чердачное помещение. Через час пожар был ликвидирован полностью. Специалисты предварительно установили, что возгорание произошло в одной из квартир. Пострадавших нет.