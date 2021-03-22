В Сибири провели свои выходные президент России и министр обороны. В сети появились кадры, как Шойгу и Путин провели время в тайге в Сибири, их обнародовал телеканал "Звезда".
Сначала президент и министр обороны прогулялись пешком, потом покатались на вездеходе, которым рулить вызвался президент. Чаепитие устроили за столом, накрытым прямо под деревьями в заснеженной тайге.
Шойгу не упустил возможности похвастаться собственной мастерской, где он делает поделки из дерева. Ранее Владимир Путин не раз подчеркивал, что предпочитает отдыхать в России. Так он показывает, что в стране есть немало мест, о которых многие, вероятно, даже не догадываются.
Летом 2018 года Владимир Путин устроил себе отпуск в Республике Туве. Там он катался на речном катере, интересовался жизнью горных козерогов и сам варил себе обед на костре.
Позже первое лицо государства отдыхало в Хакасии. В октябре прошлого года в преддверии своего дня рождения Путин побывал в горах, собирал ягоды и грибы.
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