В Сибири провели свои выходные президент России и министр обороны. В сети появились кадры, как Шойгу и Путин провели время в тайге в Сибири, их обнародовал телеканал "Звезда".

Сначала президент и министр обороны прогулялись пешком, потом покатались на вездеходе, которым рулить вызвался президент. Чаепитие устроили за столом, накрытым прямо под деревьями в заснеженной тайге.

Шойгу не упустил возможности похвастаться собственной мастерской, где он делает поделки из дерева. Ранее Владимир Путин не раз подчеркивал, что предпочитает отдыхать в России. Так он показывает, что в стране есть немало мест, о которых многие, вероятно, даже не догадываются.