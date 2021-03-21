Вечером 20 марта в Казани произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавший.

По данным МЧС РТ, вызов поступил в 20:35 из девятиэтажного дома по адресу Сафиуллина, 30. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже был потушен, его очаг был на балконе одной из квартир на 5 этаже. Площадь пожара составила 0,1 квадратного метра, однако отравиться продуктами горения успел пожилой мужчина: с отравлением средней степени тяжести в больницу №7 отправили казанца 1937 года рождения.

О причинах происшествия в МЧС пока не сообщают.

Читайте также:

Житель Казани отравился угарным газом в собственной бане