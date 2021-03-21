В центре Москвы автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Авария произошла на 3-й Тверской-Ямской улице, в районе дома 56/6. Пострадавший пешеход передан медикам, а водителя разыскивают.

Пострадавшим оказался чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин. По его данным, бывшего спортсмена у пешеходного перехода сбило такси.

Telegram-канал Baza передал, что Шабалкин переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода, но не успел пересечь проезжую часть за время зеленого света светофора. В связи с этим произошел конфликт между ним и водителем такси.

По данным Telegram-канала Mash, Шабалкин ударил ногой машину такси, после чего таксист резко нажал на газ и проехал несколько метров с ним на капоте.