Инспекторы ГИБДД долго преследовали водителя на дорогом "Ягуаре" в Казани. Несколько экипажей ДПС собрал за собой уходящий лихач. Но последний этап погони был не в его пользу: водитель иномарки утратил управление, его занесло, и машина влетела на полной скорости в отбойник.
Как сообщает телеканал "Татарстан 24", полицейские подтвердили, что машина уходила от них на высокой скорости и несколько раз чуть не опрокинулась. Только чудом "Ягуар" не спровоцировал других аварий.
Тест, проведенный сотрудниками ГИБДД, показал, что водитель действительно был пьян. Он матерился, грубил. Сейчас мужчине грозит лишение прав и большой штраф.
комментарии
И женщины бежали от него с испуганно - весёлым криком
Но нет уже не то уж мастерство
Пилот ошибку допускает
Бордюр разрушен и уже его в кувет судьбой бросает
Нет я не плакал , я рыдал и цифровая сюжет на киноленте.
Прошит капот в стезе больших дорог инспектор посмотрел предельно строго
Судьбы отброшенный этап, теперь я Лир король и герцог Казановв