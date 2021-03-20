Инспекторы ГИБДД долго преследовали водителя на дорогом "Ягуаре" в Казани. Несколько экипажей ДПС собрал за собой уходящий лихач. Но последний этап погони был не в его пользу: водитель иномарки утратил управление, его занесло, и машина влетела на полной скорости в отбойник.

Как сообщает телеканал "Татарстан 24", полицейские подтвердили, что машина уходила от них на высокой скорости и несколько раз чуть не опрокинулась. Только чудом "Ягуар" не спровоцировал других аварий.

Тест, проведенный сотрудниками ГИБДД, показал, что водитель действительно был пьян. Он матерился, грубил. Сейчас мужчине грозит лишение прав и большой штраф.