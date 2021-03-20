40-летнюю женщину обвинили в создании и распространении порнографии, снятой ею с ее 15-летним сыном. Жительницу Волгоградской области обвинили не только в половой связи с подростком, но и в наживе на этом.

Отец мальчика получил инвалидность после ранения на Чеченской войне. После войны начал сильно пить. И жена начала прикладываться к рюмке. После бокала ей хотелось любви и ласки, но муж не мог обеспечить ее потребностей по состоянию здоровья. Так мать выбрала себе в любовники сына-подростка.

Никто не знает, как ей пришла идея снимать порно с ребенком, но однажды она предложила в местном магазине продавцу купить у нее флешку с "клубничкой". Сразу сказала, что на видео - она и ее сын. Конечно, флешку купили. И сразу забили тревогу - ребенка надо спасать.

Флешку доставили в Следственный Комитет. После задержания мать сначала все отрицала, но после возбуждения уголовного дела, поняла, что пора признаваться. Сейчас ее поместили под домашний арест. Ребенка органы опеки забрали в соцучреждение.

Назначена психиатрическая экспертиза. Предварительно известно, что ранее женщина не страдала нарушениями психики. Следователи уверены, что ее признают вменяемой.