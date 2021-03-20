Популярную российскую певицу, бывшую жену не менее популярного Александра Малинина, ограбили на гастролях в Казани.

Знаменитость приехала в столицу Татарстана в отличном настроении, отработала концерт и все было хорошо. И уже в следующем городе Ольга Зарубина поняла, что стала жертвой казанского вора.

Ольга, собираясь на гастроли, взяла два комплекта нарядов и две пары концертных туфель. В Бугульме, куда она прибыла из Казани, стало понятно - нет одной пары туфель, именно той, которая нужна для выхода на сцену.

Если бы туфли были обычными, то Ольга вряд ли бы так расстроилась. Но дело в том, что обувь 34 размера в России купить практически невозможно.

"Купить новые для меня теперь настоящая пытка", - заявила певица.

Позже выяснилось, что туфли украл сумасшедший поклонник, житель Казани. Он сам написал ей в интернете, что счастлив быть обладателем ее обуви. Ольга ответила, что заявила в полицию. После чего туфли ей казанец вернул, подбросив на следующую концертную площадку.