В июне прошлого года 31-летний офицер российской армии Артем Ермаков совершал пробежку на стадионе в Чкаловском в Омске. Ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Увидев это, к нему подошли несколько мужчин, но вместо того, чтобы вызвать "Скорую", они спокойно обыскали военного, забрали телефон и ушли.

Офицер скончался от остановки сердца. У него остались жена и маленький сын.

Найти циничных грабителей удалось далеко не сразу. Спортплощадка была под видеонаблюдением, но качество записи с камер оказалось очень низким, и разглядеть внешность злоумышленников не получилось.

И вот, спустя 8 месяцев, удалось найти одного из них. 41-летний житель Омска, ранее судимый за тяжкие преступления. Он заявил, что принял лежащего офицера за пьяного. Теперь ему грозит новый тюремный срок до 2 лет.