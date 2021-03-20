Верховный суд Татарстана вынес приговор 58-летнему мужчине, убившему свою престарелую маму, находившуюся в заведомо беспомощном состоянии. Житель Тукаевского района республики отправится в колонию на 10 лет и на свободу выйдет уже сам в пенсионном возрасте.

Детали приговора прокомментировал старший помощник прокурора РТ по работе со СМО Руслан Галиев.

Ночью в октябре прошлого года пьяный мужчина в поселке Круглое Поле поссорился со старенькой матерью, после чего ударил ее ножом в грудь. Оказать сопротивления 80-летняя женщина не могла, ей не позволяли сделать это возраст и множественные заболевания, включая психические нарушения.

От ранения женщина скончалась на месте. И только в ходе расследования стало известно, что в этой семье конфликты были делом привычным уже давно.

Поначалу мужчина хотел все представить как самоубийство, мол, мама сошла с ума и решила покончить с собой. Но экспертизу провести не удалось.

Вину он признал только частично. Суд назначил ему 10 лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима и последующий год ограничения свободы.