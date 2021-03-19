Следственный Комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая жестоко избила трехлетнюю дочь только за то, что от нее ушел супруг к другой женщине.
Мать таскает малышку за волосы, бьет по лицу, оскорбляет, обзывает ребенка. Примечательно, что мать сама же после избиения и выложила шокирующее видео в интернет после того, как отправила запись неверному супругу.
На ролик обратили внимание сотрудники СК по Ивановской области. В отношении матери возбудили дело, девочку и ее младшую сестренку передали отцу. Женщину уже прозвали "мучительницей из Наволок" (семья проживает в Наволоках Кинешемского района Ивановской области).
Семья ранее состояла на учете как нуждающаяся в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прокуроры считают, что чиновники занимались этой профилактикой явно не достаточно, а потому уже вынесли им предписания. Мать-мучительница задержана.
комментарии