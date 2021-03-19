Следственный Комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая жестоко избила трехлетнюю дочь только за то, что от нее ушел супруг к другой женщине.

Мать таскает малышку за волосы, бьет по лицу, оскорбляет, обзывает ребенка. Примечательно, что мать сама же после избиения и выложила шокирующее видео в интернет после того, как отправила запись неверному супругу.