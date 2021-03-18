Специалисты центра погоды "Фобос" рассказали, когда же ожидать настоящую весну. По слова ведущего синоптика Александра Синенкова, в Казани и других приволжских регионах весна уже начинается, процесс этот медленный, но верный - оттепель будет продолжаться.

К концу этой недели гнев погоды сменится на милость, и будет преодолена нулевая отметка в сторону плюсовой температуры.

Из всех регионов ПФО первым весну встретит вовсе не Татарстан, а Нижний Новгород. Там уже в начале следующей недели будет плюс 3 и выше. В Казани же на следующей неделе днем будет от нуля до плюс двух, а по ночам - небольшой минус. Но лед, как говорил незабвенный Остап Бендер, тронулся: весна уже на пороге.