В полицию Перми обратились врачи, они оказывали первую помощь ребенку, которого неизвестный взрослый мужчина избил в лифте дома в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Позднее в полицию пришли и родители избитого мальчика. По факту стражи порядка начали проверку.
Установить личность агрессивного взрослого помогли видеокамеры, установленные в лифте. Полицейские уже нашли его, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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