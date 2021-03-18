В полицию Перми обратились врачи, они оказывали первую помощь ребенку, которого неизвестный взрослый мужчина избил в лифте дома в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Позднее в полицию пришли и родители избитого мальчика. По факту стражи порядка начали проверку.

Установить личность агрессивного взрослого помогли видеокамеры, установленные в лифте. Полицейские уже нашли его, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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