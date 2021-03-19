Искусственный интеллект ускорит работу мобильного интернета Билайн в Казани

Билайн внедряет новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON (Self Optimized Networks*), работающей под управлением искусственного интеллекта, на мобильной сети в Казани. Эта технология позволяет оператору создать бесшовное покрытие LTE, чтобы при перемещении по городу связь у абонентов оставалась стабильной и скорости мобильного интернета было достаточно для комфортного интернет-серфинга.

С помощью системы SON сеть Билайн учитывает потребности всех клиентов, находящихся в зоне обслуживания базовых станций, и принимает решение об оптимальном перераспределения ресурсов между ними. Например, днем возможности сети направляются на обслуживание клиентов, находящихся внутри офисов и других помещений, а вечером - на покрытие дорог, где возрастает автомобильный трафик и, соответственно, плотность абонентов. Таким образом анализируя сетевую статистику, этажность и плотность застройки, что особенно важно для жилых районов города, а в историческом центре Казани учитывая рельеф местности, искусственный интеллект подбирает индивидуальные настройки сети, которые могут удовлетворить потребности клиентов в конкретном месте и времени.

Кроме того, использование искусственного интеллекта повышает надежность бесшовного перехода при перемещении клиента от одной базовой станции к другой. Теперь сеть стала надежнее в дороге и казанцам нет разницы, где играть в онлайн-игры или стримить в блог – при перемещении по городу связь остается надежной, как будто сидишь в кресле у себя дома или в кафе.

По итогам первых месяцев работы системы SON в Казани успешность установления голосовых соединений абонентов Билайна возросла на 11%**, а количество обрывов при разговоре уменьшилось на 10%**. Повысилась и надежность обслуживания сети: абоненты стали пользоваться мобильными сервисами непрерывно на всем пути своего следования. Также развертывание новой технологии позволило на 20%** сократить число разрывов интернет-сессий при переходе с зоны покрытия одной базовой станции к другой. Благодаря улучшенным возможностям сети Билайн в январе 2021 года объем LTE-трафика увеличился почти на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Анвар Шахмаев, директор отделения Билайн в Республике Татарстан:

«Казанцы с каждым днем все более активно используют мобильный интернет: находясь в дороге на работу подключаются к онлайн-конференциям, во время прогулок или пробежек слушают любимые музыкальные треки, совершают еще больше покупок в интернет-магазинах и еще чаще выбирают для общения мессенджеры, ведут прямые эфиры для своих подписчиков. Поэтому для нас очень важно постоянно работать над качеством мобильных сервисов и увеличивать надежность инфраструктуры, не только расширяя сеть, но и инвестируя в новые технические решения».

* Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть

** на основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» по итогам февраля 2021 года в сравнении с ноябрем 2020 года на территории г.Казань