Полиция в Татарстане задержала участника скандального телешоу "Дом-2" Павла Уломского. Молодой человек подозревается в обмане жителя Набережных Челнов. Предполагается, что он нажился на нечестной продаже биткоинов.

"Бизнес Онлайн" со ссылкой на собственный источник в полиции сообщает, что в ноябре прошлого года к Павлу обратился в одном из мессенджеров житель Татарстана, страстно желавший купить криптовалюту. Уломский пообещал помочь, попросил перевести 254 тысячи рублей и пропал. Нужно ли говорить, что татарстанец биткоинов не получил.

Известно, что в отношении Уломского возбудили уголовное дело, его подозревают в мошенничестве в крупном размере, Павлу грозит до 6 лет заключения. Сообщается, что бывший участник телестройки "Дом-2" вину признал, его отпустили из ИВС и поместили под домашний арест. Пока следователи завершают работу, Уломский будет жить в Татарстане, в Челнах, снимать для этой цели квартиру.

Павлу Уломскому 26 лет, он был участником телестройки "Дом-2" с октября 2018 года. Сама телестройка благополучно закрылась в конце прошлого года после рекордных почти 15 лет существования.