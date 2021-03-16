В Татарстане предлагается реформировать перевод времени. Общественники, выступившие авторами инициативы, считают, что все россияне должны обладать равными правами на баланс света и тьмы (иными словами, светлое и темное время суток должно быть сбалансированным).

В связи с этим они предлагают восстановить такую справедливость в Татарстане, сделав постоянным перевод часов на час вперед, а в летнее время - дополнительно еще на час вперед.

Авторы предлагают сделать пять часовых зон. В первую попадают Башкортостан, Пермский край, Алтай, Камчатский край и другие. Там все оптимально и без перевода стрелок часов.

Во вторую зону предлагается включить Приморский край, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Хакассию и другие. Там рекомендуется перевести часы на час вперед на лето.

Третья зона - регионы, где постоянно нужно жить на час вперед: Самарская область, Ростовская область, Москва, Ивановская область и другие.

Татарстан оказался в четвертой зоне, где нужно сделать перевод на час постоянным, и добавить еще летний час в плюс. Помимо РТ, в этой зоне могут жить Ингушетия, Чечня, Волгоград и другие.

Пятая зона - регионы, где для справедливости не хватает перевести время на 2 часа вперед - Республика Коми, Ненецкий АО.

За или против инициативы можно проголосовать в интернете на сайте Российской Общественной Инициативы.