Начальник управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов рассказал о начале подготовке к паводку, а также сколько поселков попадают в зону подтопления.

Так поселки Ягодная Слобода; Дружба; Савиново; Карьер; Аки; Новая Сосновка; Царицыно; Вознесение; Малые Клыки; Первомайский; Салмачи; Борисково; Мирный попадают в зону возможного подтопления.

В Казани уже готова техника, откачивающие насосы, песок. Также определены 15 пунктов временного размещения населения. Пик паводка в этом году ожидают в конце апреля. Синоптики отмечают, что резкого снеготаяния не ожидается.

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