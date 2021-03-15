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Фото: скриншот видео

«Там блины бесплатно раздавали?»: казанцы пожаловались на огромную толпу в переходе на Лебяжье

15.03.2021, 10:48 169 2 prokazan.ru

14 марта в Казани прошли мероприятия, посвященные проводам зимы. Основной праздник проходил на озере Лебяжье. По информации пресс-службы мэрии столицы Татарстана мероприятие посетили более 26 тысяч человек. После окончания празднования огромная толпа пошла домой, вот тут то и началось настоящее веселье.

«Вот что творилось в переходе на Лебяжье. Там что опять блины бесплатно раздавали?», - пожаловался один из жителей.

В комментариях высмеяли ситуацию.

«Уж лучше выйти прогуляться, чем сидеть дома»

«А где маски? Коронавирус закончился что ли?»

«Главное поесть нахаляву»

«Полиция могла бы столько штрафов выписать»

«Сидите дома, если не нравится»

 

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комментарии

Горожанин
0
15 марта 2021
11:07
Так кто там стоял уж все переболели давно по сто раз.Кто не переболел туда бы не поперся. Кого не спрошу все уж перенесли это какие там маски.
Горожанин
0
15 марта 2021
11:09
Да, устал уж народ то от всего. Холопы устали от кредитов ипотек, пандемий. Хочется халявы это ж Россия щедрая душа!
В ответ на комментарий пользователя
Так кто там стоял уж все переболели давно по сто раз.Кто не переболел туда бы не поперся. Кого не спрошу все уж перенесли это какие там маски.
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Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
19:58, 21.02.2021
Хозяин магазина, недовольный уборкой снега, выстрелил в дворника
17:30, 20.02.2021
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
16:22, 20.02.2021
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
09:21, 19.02.2021
Теперь ты отвечаешь за убийство и изнасилование: Следком записал видеопоздравление 14-летним детям
06:00, 19.02.2021
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
05:00, 19.02.2021
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
10:48, 18.02.2021
На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
09:24, 17.02.2021
Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца
20:33, 16.02.2021
Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге
06:15, 13.02.2021
Биолог назвала погодные условия, при которых умирает коронавирус
19:34, 12.02.2021
Мать троих детей пыталась их убить, оставив голыми в лесу на морозе
10:09, 12.02.2021
Учитель ОБЖ в гимназии развращал школьницу
16:59, 11.02.2021
Мать обнаружила бездыханное тело: в Красноярске 9-летний школьник умер при странных обстоятельствах
12:12, 11.02.2021
Мужчина убил подругу, а после расчленил тело и вывез в лес
07:33, 11.02.2021
Два региона России отменили масочный режим
10:34, 09.02.2021
13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
06:15, 09.02.2021
СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты
19:41, 08.02.2021
Женщину в магазине травмировали полицейские после ее отказа надеть маску
10:58, 08.02.2021
«Изрезала внучку»: в Орске задержали пенсионерку, подозреваемую в убийстве двухлетней девочки
08:13, 08.02.2021
Минздрав сократил список препаратов, которыми можно лечить коронавирус
18:58, 06.02.2021
«Нашли уже мертвым»: на праздновании дня рождения в Новосибирске утонул двухлетний малыш
14:46, 06.02.2021
«А где братик?»: СМИ Воронежа рассказали о состоянии семьи, ребенка которой убил выпавший парень
10:22, 06.02.2021
Следователи назвали возможную причину убийства учительницы математики
17:05, 05.02.2021
Соседи студента, который выпал из окна и убил младенца, рассказали о последних часах его жизни
13:11, 05.02.2021
В сети появилось видео падения мужчины с 17 этажа, который убил шестимесячного ребенка
09:28, 05.02.2021
Парень выпал из окна 17 этажа и убил младенца, который лежал в коляске
05:15, 05.02.2021
Появились подробности зверского убийства беременной женщины и ее отца из Перми
17:30, 04.02.2021
Разработчики вакцины от коронавируса Спутник V ответили на вопрос о ее халяльности
10:39, 04.02.2021
«Кровь просочилась на этаж ниже»: мужчина убил беременную сожительницу и ее отца