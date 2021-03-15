14 марта в Казани прошли мероприятия, посвященные проводам зимы. Основной праздник проходил на озере Лебяжье. По информации пресс-службы мэрии столицы Татарстана мероприятие посетили более 26 тысяч человек. После окончания празднования огромная толпа пошла домой, вот тут то и началось настоящее веселье.

«Вот что творилось в переходе на Лебяжье. Там что опять блины бесплатно раздавали?», - пожаловался один из жителей.

В комментариях высмеяли ситуацию.

«Уж лучше выйти прогуляться, чем сидеть дома»

«А где маски? Коронавирус закончился что ли?»

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«Сидите дома, если не нравится»