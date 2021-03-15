Для пожилого жителя Казани эта поездка на такси оказалась последней. Мужчина умер прямо в машине, так и не доехав до места назначения. Таксист понял, что пассажир не реагирует ни на что и набрал номер службы спасения.

По предварительной информации, мужчина страдал множеством хронических заболеваний. Тяжелый артрит не давал ему совершать пешие прогулки, и даже на небольшие расстояния - в аптеку или магазин - мужчина предпочитал перемещаться на такси.

Последняя поездка казанца продлилась всего 10 минут.

Таксист пояснил, что пассажир, как только сел, начал сильно кашлять и кашлял почти всю дорогу. А у точки назначения кашлять перестал, резко. Сейчас экспертам предстоит установить точную причину гибели пожилого человека.