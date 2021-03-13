В Казани ученые придумали и запатентовали удивительно простой и дешевый способ выявить заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в Казанском федеральном университете.

Метод основывается на анализе сточных вод. Бактерии и вирусы, как известно, выходят в окружающую среду из организма человека не только воздушно-капельным путем, но и с другими выделениями, включая экскременты.

Если взять воду из коллектора на анализ в определенном микрорайоне, считают ученые, можно методом ПЦР с обратной транскрипцией выяснить, заражены ли коронавирусом жители района, улицы, дома и даже отдельно взятого подъезда в нем.

Об открытии рассказала профессор кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования КФУ Полина Галицкая.

Метод казанских ученых позволит быстро и без существенных затрат определить число заболевших в той или иной группе людей. Не требуется дорогого оборудования или реактивов, сделать такой анализ может любая лаборатория.

Выяснив, сколько людей пользуются канализацией в доме или на производстве, легко просчитать процент зараженных по такому методу. Это пригодится, считают авторы, при принятии непростых решений - закрывать ли детсад или школу на карантин, а также для составления интерактивной эпидемиологической карты.