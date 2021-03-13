В ГИБДД назвали дни недели и часы, в которые водители чаще всего рискуют попасть в аварию. Самыми аварийными признаны вечера пятницы и субботы в период с 17.00 до 19.00.

Из общего количества аварий на российских дорогах (9 тысяч) 35% ДТП случились именно в пятницу и субботу, при этом более опасной аналитики считают все-таки пятницу. В остальные дни недели доля аварий составляет около 15% от общего числа.

Пятничный и субботний вечера опасны не только риском мелких ДТП, но и авариями с жертвами. Статистика показывает, что самые тяжелые травмы водители и пассажиры получают именно в эти дни.

Самым спокойным в плане аварий днем назван понедельник, а самое благоприятное время для езды без ДТП - с 3.00 до 6.00 (пока все спят). На это время суток приходится лишь 3% всех аварий в России.