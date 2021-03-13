В Татарстане зарегистрировали 100-тысячного привившегося от коронавируса. Юбилейным пациентом стал 45-летний житель Казани Алексей Иванов.

Мужчина работает электромехаником в аэропорту Казани. В его семье первой на вакцинацию решилась жена. Потом ее примеру последовал и Алексей. Пара воспитывает двоих детей. Мужчина отметил, что супруга после введения двух компонентов вакцины чувствует себя прекрасно, сам он также не заметил каких-либо негативных ощущений.

По состоянию на 13 марта в Татарстане прививку от коронавируса получили 101 428 человек. За последние сутки в том числе вакцину получили 2 123 человека. Второй компонент получили 41 477 человек.

В регионе работает 153 пункта вакцинации. Обратиться можно и в поликлинику по записи или без записи в мобильные центры вакцинации в торговых центрах - "Мега", "Южный", "ЦУМ", "ПаркХаус".