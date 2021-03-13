В Казани решили продать историческое здание, имеющее статус архитектурного памятника XIX столетия. Объявление о продаже появилось на ЦИАН. Здание находится на улице Карла Маркса. Его площадь - 527,3 квадратных метра, на данный момент здание имеет статус нежилого помещения.

Пока здание отключено от воды и газоснабжения, но коммуникации заведены на территорию. Историческому зданию нужен капитальный ремонт, указано в объявлении, а потому и цена его довольно терпимая для исторических объектов - всего 32 миллиона рублей.

Автор объявления подсказал и бизнес-идею будущим покупателям, предложив сделать тут хостел или бизнес-центр.

Первым владельцем особняка был известный российский педагог Николай Галкин, он жил тут с 1826 по 1851 годы. Галкин был директором первой казанской гимназии. Дом получил негласное название "Дом Галкина", которое используется до сих пор.

С 1960 года особняком владела генеральская жена Е.С. Моисеенко-Великая, а через 16 лет здание перешло к жене профессора А. Осокиной. Владел приметным особняком и видный казанский чиновник Ильинский. В последние годы в историческом здании были магазин, ресторан, пиццерия.