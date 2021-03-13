Родители близнецов заморили голодом 3-месячного сына. Его сестренку спасти удалось, но ущерб ее здоровью причинен колоссальный.

О случившемся сообщила прокуратура Камчатского края. Прокуроры утвердили обвинительное заключение и направили его в суд.

Семейная пара в Вилючинске (Камчатский край) недавно стала родителями близнецов. Родились мальчик и девочка. По версии следствия, супруги выпивали в своей квартире. И это был процесс воистину захватывающий - выпивка захватила их на целую неделю.

Малыши находились почти без присмотра. В течение пяти суток их не кормили, не купали, не ухаживали за ними. Сначала дети кричали, а потом затихли. Первым затих мальчик, он умирал тихо, стараясь не мешать пьяным родителям радоваться жизни.

Девочку спасло только то, что в гости к семье решила заглянуть родственница. Она ужаснулась и сразу вызвала "Скорую помощь", истощенных трехмесячных детей доставили в реанимацию. Мальчика, к сожалению, спасти не удалось. Девочка оказалась более выносливой, но критическое состояние тяжело отразилось на ее здоровье, и позже скажется на развитии, уверены медики.

Супруги обвиняются в убийстве малолетнего группой лиц с особой жестокостью и в причинении вреда здоровью второго ребенка. В ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания по этому делу.