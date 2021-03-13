Прокуратура Татарстана всерьез взялась за общепит и кальянные. И масштабная проверка выявила опасные и грубые нарушения санитарных норм в 8 кальянных в Казани.

Как итог - в суд направили исковые заявления с просьбой приостановить деятельность трех кальянных в Ново-Савиновском районе. Они игнорировали требования пожарной безопасности. Кроме того во всех трех заведениях не соблюдали требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

В пресс-службе Прокуратуры РТ сообщили, что настоящим рекордсменом стало заведение, в котором выявили аж 34 грубых нарушения: не было систем пожарного оповещения, не были предусмотрены пути эвакуации посетителей в случае ЧП, доступа к средствам пожаротушения не было совсем, персонал работал без санкнижек, о гигиене даже не слышали. Помимо всего заведение решило проигнорировать требование Роспотребнадзора о режиме работы, его двери были гостеприимно открыты и после 0 часов.

Еще 5 заведениям вынесли предупреждения, возбуждены дела об административных нарушениях.