Хоккейного тренера Вячеслава Курочкина отправили в колонию общего режима на 2 года за смерть ребенка на льду. Накануне приговор спортивному наставнику вынес Лефортовский суд Москвы.

Юный воспитанник хоккейной секции скончался на тренировке, которую вел Курочкин, в марте 2016 года. Тренер не рассчитал усилия, бросил шайбу по воротам. В воротах стоял ребенок. Шайба попала ему в шею, от полученной травмы мальчик скончался на месте.

Тренера обвинили в несоблюдении правил предотвращения травматизма и ненадлежащем оказании образовательных услуг.

Через 2 года, когда Курочкин выйдет на свободу, ему будет в течение 3 лет запрещено заниматься тренерской, воспитательной или преподавательской деятельностью. Таково решение суда.