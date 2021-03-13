За "совершение иных действий сексуального характера с применением насилия" осужден 78-летний пенсионер, который надругался над 6-летней девочкой. Приговор ему накануне озвучили в суде Вольского района Саратовской области.

Летом прошлого года 6-летняя девочка отправилась навестить пожилого соседа. Тот приболел, и добрый ребенок решил спросить, не надо ли дедушке чего принести. Дома у соседа никого не было, а девочка его знала и доверяла ему. Пользуясь этим, пенсионер надругался над маленькой гостей.

Вечером девочка все рассказала сестре, а та передала все родителям. Они и обратились в полицию.

Следователи собрали все доказательства, подтверждающие, что в отношении ребенка действительно было совершено тяжкое преступление. Пенсионер вину не признал ни на следствии, ни в суде. Тем не менее, суд вынес ему обвинительный приговор. Ближайшие 14 лет 78-летний дедушка проведет в колонии строго режима. А если доживет до освобождения, то еще на 2 года будет ограничен в свободе.