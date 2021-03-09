Генпрокуратура составила рейтинг коррупционных регионов, и оказалось, что Татарстану в нем нашлось одно из лидирующих мест. Первой по коррумпированности стала ожидаемо Москва, а вот вторым по стране стал Татарстан.

Рейтинг составляли, учитывая количество выявленных и доказанных случаев взяточничества за 2020 год.

Тройку лидеров замыкает Ставрополье. И только потом идут Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области. В десятку также попали Дагестан и Пермский край.

А вот меньше всего взяток давали и брали на Чукотке, в Марий Эл, в Тыве и Хакасии.

Представитель Генпрокуратуры, представивший рейтинг, отметил, что лидерами по уровню коррупции всегда были и будут регионы, где сосредоточено большое количество денег, где расположены крупные промышленные центры.

Летом прошлого года в аналогичном рейтинге лидировали Мордовия, Камчатка, Чувашия.