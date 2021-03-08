Пользователей соцсетей в Казани возмутила видеозапись с двумя выпивающими на улице женщинами. По словам автора видео, все происходило возле домов на улице Зорге.

"Рядом с домом 30 по улице Р.Зорге. Распивают спиртные напитки. Ребёнок с ними несовершеннолетний. Наверное замерз( он то не греется", - написал казанец, пожелавший остаться анонимным.

На видео две женщины распивают спиртное на теплотрассе, с одной из них находится маленький ребенок. В какой-то момент ему приходится поддерживать женщину, чтобы она не упала, так как та, судя по кадрам, уже сильно пьяна.

Пользователей соцсетей возмутила как сама ситуация, так и действия автора видео:

"Жалко ребёнка,что он видит в жизни своей, ничего, бухающие родители, потом так же будет"

"Это понятно, что нужно придать огласке. Но вы в полицию или в опеку звонили?"

"Смысл сюда это постить? Ребенку от этого теплее не станет... от наших комментариев", - пишут горожане.

При этом нашелся и комментатор, который вступился за женщин:

"Это плохо, кончено.. Но она, вроде, нормально сидит. Чуть выпили, может, и все..", - написал пользователь.

А что думаете вы? Пишите в комментариях.

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