Блогерша Настя Ивлеева 8 марта пообещала организовать в Казани салют в честь своего дня рождения. Об этом она рассказала в своем "Инстаграм".

"Это будет потрясающий, огромный, красивейший яркий салют", - прокомментировала она.

Салют, по словам Ивлеевой, начнется в 21:30, его дадут со стороны Казанки, смотреть можно будет со стороны улицы Сибгата Хакима. Всего салют пройдет в семи городах страны: помимо двух столиц, это Казань, Екатеринбург, Ростов, Красноярск и Южно-Сахалинск.

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