В Национальной библиотеке Татарстана, которая недавно переехала в здание НКЦ "Казань" и еще даже не успела открыться в полном формате, "вспухли" стены. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как видно на видео, на втором этаже плиты на стенах пошли волнами. Автор также комментирует, что конструкция у зеркала начала разваливаться, а в месте стыка плит образовалась трещина.

"Плиты немножечко вздыбились. Наталия Львовна, конечно, молодец", - отмечает он в конце, упомянув помощника главы РТ Наталию Фишман-Бекмамбетовой, которая курировала проект.

Напомним, что само открытие библиотеки торжественно состоялось 30 августа ко Дню рождения города.