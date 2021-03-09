В Казани на Оренбургском тракте прошел рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Всего за несколько часов судебные исполнители зафиксировали на дорогах десятки должников, которым, чтобы не лишиться авто, пришлось найти средств и отдать долги. Результат - более 200 тысяч рублей, собранных за пару часов.

Только один из пойманных приставами водителей-должников отказался оплачивать свой долг. Его "Ниву" забрали на специальную стоянку, откуда он сможет получить ее обратно, если в течение 10 суток оплатит свои долги по налогам.

Аппаратно-программный комплекс "Дорожный пристав" на дорогах Татарстана используется с 2013 года. Он считывает номера машин и быстро находит по владельцам неплательщиков.

Только за два месяца 2021 года комплекс помог взыскать более полутора миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФССП РФ по РТ.

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